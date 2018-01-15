BUGÜN, YARIN VE GELECEK İÇİN

AKSESUAR 18 saat önce Yunus Başaran

Geçtiğimiz sezona damga vuran Swatch'un en ince modeli Skin, ailenin yenilenmiş yüzleriyle gelerek sürpriz yaptı. Yeni sloganı ise, klasik olmanın geleceğimiz için önemli olduğunu vurguluyor.

Dün gerçekleşen bir basın davetiyle, Skin ailesinin yeni üyeleri Irony adı altında lanse edildi. Skin Irony koleksiyonu, ince formuyla bizleri büyülemeye devam ediyor. Sadece 5.8 mm inceliğinde olan Swatch Skin Irony, titizlikle fırçalanmış ve parlatılmış paslanmaz çelik, yumuşak silikon ve kaliteli deri malzemeden vintage hissi verilerek üretilen sekiz yeni model ile geliyor. Tamamen altın rengi SKINLINGOT’tan, göz alıcı siyah ve kahverengi ile daha casual bir tarza sahip SKINBRUSHED modeline, her saat Swatch’ın yeni SKIN koleksiyonunun imzası niteliğinde.

YAZI YUNUS BAŞARAN