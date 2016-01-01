BU KÜPELERİN EŞİ YOK!

AKSESUAR 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Önceleri küpelerimizin eşlerini unuttuğumuz zaman tarifi mümkün olmayan duygular içerisinde bulurduk kendimizi. Şimdi kasıtlı olarak bırakıyoruz hem de hiç üzülmeden!

Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza bir aksesuar dahil oldu; tek küpeler. Alışma sürecimiz her ne kadar gecikmeli ve sancılı olsa da, tekli küpeler de modanın içerisinde kendisine ne güzel bir yer buldu. Christian Dior’un 2013 sonbahar defilesinde Mise en Dior küpelerinin tek kulağa takılmasıyla bizlere merhaba diyen trend, hala çok taze hala çok seviliyor. Farklı görünümlerde dönemin moda akımlarına da uyum sağlayarak hem modern hem de etnik biçimde karşımıza çıkan tek küpelerin en çok tercih edilen formu ise elbette ki büyük ve gösterişli olanları. Zaman zaman avangarta kaçan havaları ile püsküllü, parlak taşlı, geometrik şekilli küpeler, stil sahibi kadınların tercihi oluyor. Gece kıyafetlerinden, sokak stiline kadar her türlü giyim tarzına ayak uydurabilen single küpeler, iddialı görünümleriyle bu sonbaharda da şıklığınıza şıklık katacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ