BONCUKTAN ÇANTA YAPMA SANATI

AKSESUAR 9 saat önce Dilruba Karaköse

Tasarımcı Susan Alexandra, çocukluğumuzun boncuk çantalarını 2018'e taşıyor.

Eskiden, bir çantanın en önemli özelliği kullanışlı olması olabilirdi. Ancak şimdilerde işler biraz daha değişik. Ne kadar tarz olduğunuzu göstermenin güçlü ve başarılı yollarından biri olarak seçtiğiniz çanta, kombininizle beraber kişiliğinizi bile yansıtabilir. Eğer eğlenceli tasarımlardan hoşlanan biriyseniz, Susan Alexandra’nın çantaları tam size göre. Geçmişin izlerini taşıyan ve boncuklardan oluşan renkli tasarımlar, özellikle yaz aylarına çok uygun. Bu tarz çantalardan birine sahip olmak istiyorsanız, eski eşyalarınızı biraz karıştırın. Rastlama ihtimaliniz yüksek!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE