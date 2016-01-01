ALLloves: ALEXANDER McQUEEN JEWELLED SATCHEL

AKSESUAR 10 saat önce Yunus Başaran

ALL editörlerinin radarlarına takılan onlarca parçadan birisiyle daha karşınızdayız: Alexander McQueen Jewelled Satchel.

2018 Pre-Fall koleksiyonuna ait olan bu ihtişamlı parça, Alexander McQueen’in ikonik modeli Four Ring Clutch’ın yeni yorumu. Altın renkli çıkarılabilir ve ayarlanabilir zincir sapları ile uzun ve kısa kullanım sunan Jewelled Satchel, yumuşak deriden üretilmiş. Işıltılı taş detaylı yüzüklerden oluşan kaplama ise göz kamaştırıyor. Siyah, krem, acı kahve, ve bordo olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile bizleri selamlayan Alexander McQueen Jewelled Satchel, Beymen’lerde sizleri bekliyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN