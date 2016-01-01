AİLE MİRASININ İZİNDE

MODA 11 saat önce Dilruba Karaköse

Marais Studio, birbirinden eşsiz deri ceketleriyle özgün ve yenilikçi...

“Ne giyeceğim?” sorusuyla dolaplarımıza yöneldiğimizde, çoğu zaman giyecek bir şeyimizin olmadığına karar veriyor ve o kıyafet yığının içinde kayboluyoruz. Aslında ihtiyacımız olan bundan çok daha azıyken, yönelmemiz gereken yön ise farklılık. “Yeni jenerasyona yeni marka” mottosuyla yola çıkan Marais Studio ise özgün çizgileriyle bu kritere tam olarak uyuyor.

Söz konusu deri ceketler olduğunda gözümüz hep klasik modeller görmeye alışmışken, Selin Yeğin’in kurduğu, birbirinden özgün, dinamik ve yenilikçi deri ceket tasarımlarıyla Marais Studio oldukça köklü bir geçmişle de harmanlanıyor. 70’li ve 80’li yıllarda Popun Kralı Michael Jackson ve dünyaca ünlü Prenses Diana için özel deri ceketler tasarlayan bir aile geleneğinden gelirken, adını Paris’in renkli, hızlı, canlı ve dinamik Le Marais sokaklarından alıyor. Tasarlanan parçalarda ise deri malzemeye ağırlık verilerek, boncuklar ve işlemeler ile detaylandırılıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE