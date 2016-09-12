ADIDAS’A TASARIMCI DOKUNUŞU

MODA 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Ünlü tasarımcıların hazırladığı koleksiyonlar, özellikle giyim markalarının en büyük destekçisi!

Markalar, ünlü işbirliklerinin ne kadar önemli olduğunun farkında. Ara sıra yanlış birlikteliklerden doğan kötü sonuçlara tanıklık etsek de, markaların kendilerini ifade edebilmeleri için en doğru adres yine ünlüler gibi görünüyor. Hatta marka yaptığı iş birliğiyle bir konuya farkındalık kazandırmak istiyorsa bir taşla iki taş vuruyor.

Özellikle giyim markalarının tercih ettiği tasarımcılarla yapılan iş birliktelikleri ise en az ünlü birliktelikleri kadar önemli. Yetenekleriyle ün kazanmış tasarımcıların, hayat verdiği, adeta konuşturduğu tasarımlar, markaların en önemli destekçisi oluyor diyebiliriz. Uzun yıllardır yaptığı iş birliktelikleriyle sık sık gündemi meşgul eden adidas, doğru ünlü ya da tasarımcı seçildiği takdirde ortaya çok güzel işlerin çıktığını gözler önüne seriyor.

adidas’ın tasarımcılarla yaptığı ve henüz devam eden iş birlikteliklerini sizler için kaleme aldık.

Kanye West – adidas

adidas’ın birkaç yıl önce Hip Hop moda dünyasına el atmasıyla gerçekleşen birliktelik, çok ses getirdi. Çıkış, Kanye West’in, birlikteliğin ilk koleksiyonu olan “Kanye West x adidas Originals Yeezy Season 1” ile 2015 yılında yapılmıştı.

Stella McCartney – adidas

2004 yılında başlayan iş birlikteliği, 2012 Londra Olimpiyatları için tasarlanan koleksiyonla oldukça dikkat çekmişti. Stella McCartney adidas birlikteliği 2017 yılının başlarında okyanus kirliliğine karşı farkındalık çalışmalarına da destek verdi.

Pharrel Williams – adidas

Pharrell Williams, 2014 yılında “Moda çevrecilik adına öncü olabilir.” dedi ve adidas ile işbirliği içerisine girdi. Geri dönüştürülmüş plastik malzemeden kumaş üretilmesini sağlayan bir Bionic Yarn’ın yatırımcılarından olan Williams böylelikle tezini de destekledi. Hala devam eden adidas Originals ve Pharrell Williams iş birliğinin son ürünü ise bu yıl üretilen Tennis Hu isimli 4 yeni ayakkabı modeli oldu.

Alexander Wang – adidas

İş birlikteliğinin başladığı günden bu yana, adidas için çok güzel tasarımlar hazırlayan Wang bu yıl da farkını ortaya koymaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulan bir açıklamayla, yeni bir dağıtım yöntemiyle kullanıcılara ulaşılacağı belirtildi. Açıklamaya göre kullanıcılar ürünleri mesaj atarak satın alacak ve ürünler adidas Originals – Alexander Wang koleksiyonundan giyinen bisikletli kuryeler tarafından teslim edilecek. Hayli ilginç olan konsepti, bekleyip göreceğiz.

Raf Simons – adidas

Dünyaca ünlü tasarımcı Raf Simons’un 2013-14 sezonunda adidas için tasarladığı spor ayakkabılar, Paris Moda Haftası’nda tanıtılmış ve çok beğenilmişti. Raf Simons, adidas için oldukça dikkat çekici 6’dan fazla koleksiyon tasarladı.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ