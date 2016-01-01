ADIDAS ORIGINALS YİNE ÇOK ORİJİNAL!

MODA 2 saat önce Ezgi Şuekinci

adidas Originals, sokağın cesur stilini, Eylül ayı etkinlikleriyle tüm şehre yayacak!

adidas imzalı etkinliklerin ihtişamını ve orjinalliğini bilmeyen yoktur. İşte o etkinliklerden bir yenisi daha geliyor! Modaya yön veren sokak stilinin, en tarz yaratıcılarından olan adidas Originals’ı durdurmak mümkün değil. Tüm dünya metropollerinde hayata geçirilen ‘Key City Attack’ projesinin İstanbul ayağı 23 Eylül’de gerçekleşiyor. Çeşitli lokasyonlara yayılan etkinlikler serisinde, konserlerin ana mekanı ise adidas Originals Nişantaşı mağazası!

Etkinlikler ilhamını, tasarım hikayesi “Esasa olan her şey, olmayan hiçbir şey” mottosuna dayanan ikonik serisi EQT’den alacak. Akustik konserlerden, buluşmalara, atölyelerden, ‘Takeover’ konsepti ile mekanlara orijinal ruhun taşındığı çeşitli parti organizasyonlarına kadar birçok etkinlik, 23 Eylül’de katılımcılara harika deneyimler yaşatacak. Rap sahnesinin yeni oyuncularından AGABANDO, akustik konserleriyle adidas Originals Nişantaşı’nda, yakında çıkacak olan ikinci albümünün ilk konserini verecek. Dövme sanatçısı Yeliz Özcan da soruları cevaplamak ve kalıcı izler bırakmak için stüdyosunu bir günlüğüne adidas Originals Nişantaşı mağazasına taşıyacak.

Sen de tüm bu etkinlikleri kaçırmak istemiyorsan harekete geç ve adidas Originals Nişantaşı mağazasındaki yerini al!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ