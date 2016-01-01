ACCESSORIZE İNDİRİMİ BAŞLADI

MODA 8 saat önce

Yazın en güzel parçaları, Accessorize indirimiyle buluşuyor.

Tatile çıkmadan önce mağaza mağaza dolaşmak, eksikleri tamamlamak ya da yaz ruhuna yaraşır bir şekilde valizimizi yeni yeni aksesuar, plaj parçaları, şapka ve çantalarla doldurmak pek keyifli oluyor. Özellikle indirim dönemine denk geldiyseniz deymeyin keyfinize. Önümüzde bizi bekleyen bayram tatilini de fırsat bilerek bir program yaptıysanız eğer, gitmeden önce mutlaka Accessorize’a uğrayın. 2017 İlkbahar/Yaz sezonuna ait birbirinden renkli ve cıvıl cıvıl parçalar %50’ye varan indirim fırsatlarıyla mağazalarda sizleri beklerken siz de alışverişin tadını çıkarın.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE