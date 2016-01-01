80’LERE GERİ DÖNÜŞ

MODA 6 saat önce Dilruba Karaköse

Prenses Diana'nın gelinliğine imza atan tasarımcıdan yeni bir marka...

1980’li yıllara geri dönüp baktığımızda en çok hafızalara kazınan olay, Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğünü olmuştur. Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği düğünün en çarpıcı kısmı ise hemen hemen herkesin hem fikir olacağı gibi prensesin gelinliği. O kadar ki günümüzde bile ihtişamını konuşturmayı başarıyor. Böylesine bir tasarıma imza atarak tanınan Elizabeth Emanuel şimdilerde yeni bir marka kurmanın telaşı içinde. 1980’lerin enerjisini yeni trendlerle buluşturucağı ve “Emanuel Mayfair” ismini verdiği markasıyla gelinlik ve gece elbiseleri üzerine odaklanacak. İlk koleksiyonunun ise Temmuz ya da Eylül aylarında satışa sunulması planlanıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE