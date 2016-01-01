7 ADIMDA İMZA STİLİNİ YARAT!

MODA 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Stil arkadaşınız ALL’dan, “İmza Stil” yaratma yönergeleri!

“İmza Stil” denildiğinde moda dünyası için akan sular duruyor. Çünkü bu özgünleşme ve kendi kişisel stilini keşfetme hareketi, sıradanlaşmaya karşı atılan en sağlam adımlardan birisi. İkon olarak adlandırabileceğimiz ünlüleri düşünürseniz, hepsinin kendine özgü stillerinin yani stil imzalarının olduğunu görebilirsiniz. Elbette “İmza Stil” oluşturmanın da ufak tefek ayrıntıları var. İstediğiniz yeni bir tarz mı, yoksa ihtiyacınız olan şey sadece revizyon mu? Öncelikle bu soruyu yanıtlayarak işe koyulabilirsiniz. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa, stil arkadaşınız ALL’un yönergelerini de izleyebilirsiniz. İşte 8 adımda “İmza Stil” yaratma yolculuğu!

Vücut Proporsiyonunuzu Tanıyın

Şık görünmenin de anahtarlarından biri olan “vücut tipini tanıma”, imza stil yaratma konusunda en önemli adım diyebiliriz. Bacak ve beden ölçülerinizin farkında olduğunuz takdirde ona uygun kıyafetleri tercih edebilir, böylelikle hoş bir siluet elde edebilirsiniz.

İmza Parçalarınızı Bulun

Özgün bir stil yaratmak istiyorsanız, karakterinizi yansıtacak ve sizi hatırlatacak belirgin simgelere sahip olmalısınız. Bu bir aksesuar, baskı ya da güzellik ürünü olabilir. Madonna’nın kocaman takıları, Blake Lively’nin uzun çizmeleri, Prenses Diana’nın puantiye baskıları ya da Edie Sedgwick’in kısa saçları gibi…

Yatırım Yapacağınız Kıyafetleri Belirleyin

Başarılı bir imza stili yaratmak istiyorsanız kendinizi uzun soluklu bir özgünleşme sürecine hazırlamalısınız. Çevrenizin sizi ikon simgelerinizle hatırlaması kısa zamanda olacak bir şey değil. Bu yüzden kıyafet yatırımlarınızı tekrar giyebileceğiniz ve giymekten sıkılmayacağınız parçalara yapmalısınız.

Bir Hikaye Panonuzu Yaratın

Size hitap eden görünümlerden oluşan bir hikaye panosu hazırlayarak kendinizi motive edebilir ve kendi ilham kaynağınızı yaratabilirsiniz. Pinterest, Instagram ve dergiler birbirinden stil kombinlere ev sahipliği yapıyor. O halde makası ve yapıştırıcıyı hazırlayın!

Neyi Sevmediğinizi Bilin

Gardırobunuzda sevdiğiniz kıyafetleri bulundurmak kadar önemli olan bir şey var; sevmediklerinizi bulundurmamak! Sizi iyi hissettirmeyen parçalardan uzak durmanız, imza stilinizi bulma sürecinizde yardımcınız olacaktır.

Renginizi Seçin

Renklerin insan modunu ne kadar etkilediğini hepimiz biliyoruz. Karakterinize ve duruşunuza uygun renkleri tercih ederseniz, özgün stilinizi bulmaya biraz daha yaklaşmış olursunuz. İçerisinde mutsuz hissedeceğiniz renklere bürünmek istemezsiniz değil mi?

Gardırobunuzu Denetleyin

Organize edilmiş bir gardırop en yakın stil arkadaşınız olmaya aday demektir. Gereksiz parçalardan arındırılmış ve yalnızca işinize yarayan parçaların hakimiyetinde olan kapsül bir gardırop, size en büyük kolaylığı sağlayacaktır.

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