6 MADDEDE AKILLI ALIŞVERİŞ

MODA 15 saat önce Dilruba Karaköse

Doğru ve etkili bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız bu maddelere dikkat!

Yazlık parçalara yavaş yavaş veda edip, kışlıkları ortaya çıkardınız mı? Çoğunuz için cevap muhtemelen “evet”… O zaman bu değişim sürecinin zorluğunu pek çok kez tecrübe ederken, fazlasıyla kıyafete sahip olduğunuza da tekrar ve tekrar şahit oldunuz. Her seferinde de “Artık yeni şeyler almayacağım” diye kendinize söz verip, yeni sezon parçalarını görünce de kendinize hakim olamadınız. Tabii ki yalnız değilsiniz. Ama akıllıca alışveriş yapmakta her zaman fayda var. O zaman 6 maddede nelere dikkat edilmesini gerektiğine bir göz atalım;

1. Fişleri bir süre saklayın

İstediğiniz kıyafeti buldunuz, mutlulukla mağazadan ayrıldınız ve eve gittiniz. Ancak sonradan farkettiniz ki benzerine zaten sahipsiniz ya da aslında o kadar da beğenmediniz. Belki de istediğiniz gibi olmadı. O zaman fişini saklamakta ve etiketini koparmamakta fayda var. Böylece iade ya da değişim hakkınız olmuş olacak.

2. İndirim, daha çok indirim

Her kadın indirimlerin cazibesine kendini kaptırır kabul. Ancak sırf daha ucuz olduğu için giymeyeceğiniz ya da size uygun olmayan kıyafetlere, sırf bir köşede dursun diye para vermeye gerek yok değil mi?

3. Alışverişe kiminle gitmeli?

Genellikle yanınızda size fikir verecek insanlarla alışveriş yapmak faydalı ve eğlenceli olabilir. Ancak kafanızı karıştırmaları da kuvvetle muhtemel. Hele ki günün odak noktası haline gelirlerse, bir bakmışsınız ki onlar için alışveriş yapıyorsunuz. O yüzden bazı zamanlarda kendi başınıza dolaşmakta fayda var.

4. Fazlalıklardan kurtulma zamanı

Eskiden severek aldığınız ancak artık yüzüne bile bakmadığınız parçaları dolabınızda tutmaya hiç gerek yok. İhtiyacı olanlara verebilir ya da farklı sitelerden satışa sunabilirsiniz. Hem para kazanmış hem de gereksiz kıyafetlerden kurtulmuş olursunuz.

5. Online alışveriş çelişkisi

Pek çoğumuz alışverişe zaman ayıramıyor ya da mağazalarda vakit kaybetmek istemiyoruz. Bu gibi durumlarda online alışveriş ilaç gibi gelse de deneyemediğimiz için sonuç hüsran olabiliyor. O zaman iki farklı bedeni de sipariş verip, size olmayını iade edebilirsiniz. Güvenilir pek çok marka online alışverişte böyle bir imkan tanıyor ne de olsa!

6. İhtiyaç listesi hazırlayın

Bazen dolabınızda neler olduğunu unutup, benzer kıyafetleri satın aldığınız olmuştur. Böyle bir pişmanlık yaşamak istemiyorsanız, nelere ihtiyacınız olduğunu size hatırlayacak küçük bir liste hazırlayabilirsiniz.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE