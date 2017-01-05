6 ADIMDA GÖZLÜK SEÇME REHBERİ

MODA 38 dakika önce

Hadi gözlüğümüzü seçelim!

Yaz gelirken, güneşli günlerin en büyük dostu olan gözlükler ise piyasadaki hareketliliğin en büyük sebebi. Gözlük aşığı olup, gözlük seçme konusunda sıkıntı yaşayanları düşünen ALL ailesi, sizlere 6 adımda nasıl gözlük seçilir rehberi hazırladı.

1. Zıt Hatlar

Yüzünüzün şeklinin zıttı bir tercih yapın. Eğer yuvarlak hatları olan bir yüzünüz varsa, köşeli (kareli ya da dikdörtgen) bir gözlük seçmelisiniz.

2. Deneyin!

Denemekten çekinmeyin. Aksi halde beğendiğiniz gözlüğün gerçekten size uyup uymayacağını bilemezsiniz.

3. Denge Yaratın

Yüzünüzün de bir dengesi olmalı. Örneğin yüzünüzün üst tarafı küçük ama alt tarafı büyük ise, büyük çerçeve gözlükler ile küçük olan üst bölgenin büyüklüğünü dengelemelisiniz.

4. Boyutun Önemi

Boyut şekilden daha önemlidir. Küçük bir yüzünüz var ve büyük bir gözlük kullanıyorsanız, ortaya çıkan görüntü abartılı olacaktır.

5. Geçmişinizi Unutmayın

Daha önceleri kullandığınız, kendinizi rahat hissettiğiniz gözlük modellerini düşünün, analiz edin. Gözlüğünüz, eski modelin yeni rengiyle ve materyaliyle daha iyi bir versiyonu olsun.

6. Renkler Kalbin Aynasıdır!?

Yüzünüzün şeklinden sonra diğer önemli konu da cilt ya da saç renginizin uyumlu olacağı renkte gözlükler. Cilt tonuyla zıt renkli gözlükler şık durur. Ayrıca saç renginize uyan renkler gösterişli duracaktır. İstisnai durumlar da var elbette. Kemik çerçeve diye tabir edilen amber renginin çokça tercih edilmesinin sebebi, bütün cilt tonlarıyla yakaladığı muhteşem ahenktir.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN