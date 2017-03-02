MODA Yunus Başaran
40 YAŞ ÜZERİ İLHAM KAYNAKLARIMIZ
Kim demiş modayla ilgilenenler sadece gençler diye...
Modanın dünya üzerindeki yeri ve önemi gün be gün artıyor. Bu sektörün büyümesi birçok kişiye yeni iş kapıları açıyor. Bundan 10 yıl önce, blogger olmak ya da blog tutmak basit bir hobi iken, şimdi bir iş kolu halini aldı. Onların amacı; insanlara ilham olmak, yeni ürünleri ilk kez deneyimleyerek sizlere tavsiyelerde bulunmak, neyin nasıl, ne amaçla kullanıldığını detaylıca anlatmak, yeni mekanlar keşfetmenize yardımcı olmak…
Peki bunları yapanlar sadece gençler mi? Tabi ki de hayır! Ülkemizde de birçok örneği olan bloggerlara, dünyada ise oldukça ilginç örnekler eşlik ediyor. Yaşları 40 üzerinde olan ve giyim konusunda kendilerinden çok şey öğreneceğimiz 5 ismi sizler için derledik.
Moda üzerine yazı yazmayı sık sık dile getiren Kat Farmer, 3 çocuk annesi bir ev hanımı olması oldukça şaşırtıcı. Stil adına öğrenecek çok şeyimiz var kendisinden.
Monday Must Have, yes on a Tuesday… 😝😝BUT these were worth the wait. Yes I didn’t realise they were ankle grazer length, yes they are simply THE best quality ever, no this isn’t part of my monthly M&S edit, yes I also got them in the navy, yes the blog is up now with links and YES they are already at low stock. 😪 AND I’ve also done a talkie on the story thingies to see me swinging my pants 😘😘😘 I have now changed (off out for dinner) but still wearing the trousers… Link in bio 👆👆👆 #newblogpost #mondaymusthave #ootd #wiwt #trousers #black Tap for credits Trousers @marksandspencer (New in) – Blazer @marksandspencer (c/o paid project in Nov) – Trainers @airandgrace (gift this season) – Tee @hushhomewear (gift aw17 sold out)
Yaşlı demeye ağzımızın varmadığı, modellik kurallarını, güzellik kavramını baştan yazan Colleen Heidemann Los Angeles’ta yaşıyor. Tarzı ise eşsizlik ile eş anlamlı.
1928 doğumlu Baddie Winkle, bir çok kez moda dergilerine konu olmuş bir kişilik. Sizce de fotoğrafları her şeyi anlatmıyor mu?
Aynı zamanda bir hukuk profesörü olan Lyn Slater, 283 bin takipçiye sahip Instagram hesabı dışında www.accidentalicon.com isimli blogunda da sık sık stil önerilerinde bulunuyor.
Çılgın bir karaktere sahip olan Deniz Saatçioğlu, bu listeye girmezse olmazdı. Yaz adındaki oğlu ile sık sık sosyal medyada karşımıza çıkan Deniz’in stili ise ilham verici.
HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN