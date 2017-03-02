40 YAŞ ÜZERİ İLHAM KAYNAKLARIMIZ

MODA 6 saat önce Yunus Başaran

Kim demiş modayla ilgilenenler sadece gençler diye...

Modanın dünya üzerindeki yeri ve önemi gün be gün artıyor. Bu sektörün büyümesi birçok kişiye yeni iş kapıları açıyor. Bundan 10 yıl önce, blogger olmak ya da blog tutmak basit bir hobi iken, şimdi bir iş kolu halini aldı. Onların amacı; insanlara ilham olmak, yeni ürünleri ilk kez deneyimleyerek sizlere tavsiyelerde bulunmak, neyin nasıl, ne amaçla kullanıldığını detaylıca anlatmak, yeni mekanlar keşfetmenize yardımcı olmak…

Peki bunları yapanlar sadece gençler mi? Tabi ki de hayır! Ülkemizde de birçok örneği olan bloggerlara, dünyada ise oldukça ilginç örnekler eşlik ediyor. Yaşları 40 üzerinde olan ve giyim konusunda kendilerinden çok şey öğreneceğimiz 5 ismi sizler için derledik.

KAT FARMER

Moda üzerine yazı yazmayı sık sık dile getiren Kat Farmer, 3 çocuk annesi bir ev hanımı olması oldukça şaşırtıcı. Stil adına öğrenecek çok şeyimiz var kendisinden.



COLLEEN HEIDEMANN

Yaşlı demeye ağzımızın varmadığı, modellik kurallarını, güzellik kavramını baştan yazan Colleen Heidemann Los Angeles’ta yaşıyor. Tarzı ise eşsizlik ile eş anlamlı.

BADDIE WINKLE

1928 doğumlu Baddie Winkle, bir çok kez moda dergilerine konu olmuş bir kişilik. Sizce de fotoğrafları her şeyi anlatmıyor mu?

LYN SLATER

Aynı zamanda bir hukuk profesörü olan Lyn Slater, 283 bin takipçiye sahip Instagram hesabı dışında www.accidentalicon.com isimli blogunda da sık sık stil önerilerinde bulunuyor.

DENİZ SAATÇİOĞLU

Çılgın bir karaktere sahip olan Deniz Saatçioğlu, bu listeye girmezse olmazdı. Yaz adındaki oğlu ile sık sık sosyal medyada karşımıza çıkan Deniz’in stili ise ilham verici.

İyi geceler o zaman Deniz Saatçioğlu (@denizsaatcioglu)’in paylaştığı bir gönderi ( Ara 25, 2017 at 11:01öö PST )

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN