250 TL ALTI CEKETLER

MODA 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Stil sahibi ceketler giymenin tam zamanı!

Her ne kadar geçen günler bizi ilkbahara yaklaştırıyor olsa da soğuk kış günleri etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hal böyle olunca ceketlere olan bağlılığımız biraz daha artıyor. Kış henüz yurdu terk etmemişken kendinize stil sahibi bir ceket alsanız hiç fena olmaz diye düşündük ve sizin için bu alışveriş dosyasını hazırladık. Üstelik bütçenizi sarsmanıza da gerek yok. İşte kışın 250 lira altındaki trend ceketleri!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ