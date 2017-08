2017 YAZINA DAMGA VURAN 7 SNEAKER MODELİ

MODA 2 saat önce Hüseyin Eren

2017 Yılı ayaklarımıza şıklık kazandırıyor.

Spor ayakkabı trendi her geçen gün önem kazanıyor. Amacı dışında kullanılan, artık genellikle günlük yaşamımızın vazgeçilmezi olan spor ayakkabılar, klasik giyimlerimize bile dahil ettiğimiz önemli bir parça haline geldi. 2017 yılında markalar da bu konuda bizi kararsız bırakmakta oldukça iddialı. Spor ayakkabılarının bu yıl çıkan ve çıkacak olan modelleri, karar verme sürecinizi kolaylaştırmak amacıyla sizler için düzenledik.

Stan Smith

adidas’ın en çok tercih edilen Stan Smith modeline, 6 Temmuz’da yepyeni 3 yeni renk modeli eklendi. Stan Smith’in farklı tarzı ve yeni renk modellerini adidas, Kvadrat işbirliği ile tasarladı.

Flyknit Roshe

Roshe Run modeline 2 yıl yenilik gelmemesinin ardından Flyknit Roshe tasarlandı. Zeytin yeşili rengiyle karşımıza çıkacak olan Flyknit Roshe, orijinal Roshe Two tasarımına daha şık bir görünüm elde etmek için, yüksek kesim elastik bir yaka ekliyor. Yeni tasarımıyla Flyknit Roshe, 13 Temmuz’da piyasaya sürüldü.

247 New Balance Deep Into the Blue

24 Haziran’da Titolo ile işbirliği sonrasında, lavanta rengi N logosu, zengin mavi ve süet üstü ile 247 New Balance Temmuz ayında görücüye çıkıyor.

Chuck x One Stars

Converse x Dinosaur Jr. işbirliği ile ortaya çıkarılan Chuck ve One Stars modelleri 1 Temmuz’da Converse mağazalarında satışa sunuldu. Her biri özel renkte, mor yıldız logosu ve ayakkabı dilindeki barış işaretiyle karşımıza çıkıyor.

Nike SB

Thomas Campbell tarafından tasarlanan Nike SB, krem süet tabanı ve grafik kaplamalı oldukça renkli paneli ile 6 Haziran’da Nike mağazalarındaki yerini aldı.

Exclusive Originals Jeans

1976 Yılında çıkan modelin, mavi süet üzerine hafif aralıklarla beyaz deri ile markalanmış yeni versiyonu 30 Haziran’da adidas mağazalarında satışa çıktı.

NMD R2

adidas, 8 yeni renk seçeneğiyle, toplam 12 farklı tasarımlı NMD R2 modelini 13 Temmuz’da bizlerle buluştu.

YAZI HÜSEYİN EREN