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YILBAŞI PROGRAMI: VICTORIA’S SECRET SHOW

Victoria’s Secret melekleri bu yılbaşı yine göz kamaştıracak!

İlk kez Paris’te bir defile gerçekleşen Victoria’s Secret’ın bu büyülü görsel şovu yılbaşı akşamı klasiği olarak TLC’de yayınlanacak. Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Karlie Kloss, Bella ve Gigi Hadid’in yanı sıra birçok yeni meleğin de boy gösterdiği şov için heyecanlı geri sayım başladı.

Victoria’s Secret Fashion Show 2016’da, altı ana tema altında toplam 82 farklı kombin izleyeceğiz. Defilenin yıldız parçası ise dokuz binden fazla mücevher işlemesine sahip, 3 milyon dolar değerindeki Bright Night Fantasy Bra. Jasmine Tookes’ın taşıyacağı sütyen, mücevher tasarımcısı Eddie Borgo imzası taşıyor ve AW Mouzannar tarafından tamamen el yapımı olarak üretilmiş.

Moda, fantezi ve eğlence dolu gecede bu sene izleyeceğimiz sanatçılar ise Grammy ve Altın Küre ödüllü Lady Gaga, 4 Grammy ödülüne sahip Bruno Mars ve 2 Grammy ödüllü The Weeknd.