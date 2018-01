YENİ MARGARET HELENA MI?

TV 11 saat önce Dilruba Karaköse

The Crown hayranlı dikkat! Bu haber sizin için...

Netflix’in en başarılı ve iddialı dizilerinden The Crown, gerek oyunculukları, gerek kostümleri gerekse de hikayesiyle insanı içine çeken bir yapım. İngiltere tarihinin önemli dönüm noktalarına ışık tutarken, her karakterin kendi içsel yolculuğuna da şahit oluyoruz aslında. Kraliçe Elizabeth ve kocası Prens Philip dışında Prenses Margaret’da kendi hikayesiyle oldukça ilgi çekici. Modern, biraz aykırı ve kendine oldukça özgüvenli tavırlarıyla ışıldayan prensese hayat veren Vanessa Kirby oyunculuğuyla kesinlikle tam not alıyor.

Ancak dizinin 3.sezonuyla birlikte oyuncu kadrosunda toplu bir değişim yaşanacak. Kraliyet ailesinin modern zamanlara ilerleyişini izleyeceğimiz The Crown’un yeni sezonuyla ilgili en net bilgi, Claire Foy’un yerini Olivia Colman’ın alacağı. Geçtiğimiz günlerde Vanessa Kirby’nin Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğraf ise yeni Margeret’ın yüksek ihtimalle Helena Bonham Carter olacağının sinyallerini veriyor. Henüz net bir açıklama yapılmış olmasa da biz şimdiden bu haber için heyecanlandık!

