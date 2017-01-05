YENİ GOSSIP GIRL DOĞUYOR

TV 17 saat önce

Moda ve entrika dolu Gossip Girl'ün yeni bir versiyonu ekranlarda yerini alacak.

Yabancı dizilere bağımlılığımızın zirve yapmaya başladığı dönemlerde, gerek gençlerin okul hayatları, gerekse Upper East Side’ın sükseli havasının etrafında dönen entrikalarla şekillen Gossip Girl, izleyenleri kendine bağlamakta ustaydı. Bitmesinin üzerinden 4 seneye yakın zaman geçmiş olsa da Blair ve Serena’nın moda dolu çekişmeli arkadaşlıkları, Dan ve kız kardeşi Jenny’nin önlenemez yükselişi, Nate ve Chuck’ın unutulmaz karizması hala hafızamızda ve özlemimiz bitmiyor.

Müjdeli haber ise HBO’nun Gossip Girl’den ilham alan yeni bir gençlik dizisinin sinyallerini vermesi. Curtis Sittenfield’ın “Prep” isimli romanını konu alacak dizinin senaristliğini ve yapımcılığını ise 30 Rock ve Games of Thrones dizilerinden Colleen McGuinnes ve Carolyn Strauss yapacak. Ne diyelim merakla bekliyoruz.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE