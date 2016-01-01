YENİ BİR YALANCI DAHA!

TV 7 saat önce Dilara Yilmaz

HBO’nun sevilen dizisi Big Little Lies’a yeni biri katılıyor!

Yayınlandıktan sonra çok büyük bir hayran kitlesine karşılaşan ve ödülleri toplayan Big Little Lies dizisine yeni bir oyuncunun katılması söz konusu. Nicole Kidman, Shailene Woodley, Reese Witherspoon’un baş rollerinde bulunan dizi, 4 kadının hikayesinin bir cinayetle nasıl birbirine bağlandığını anlatıyor. Diziye katılacak yeni karakterin ise Alexander Skarsgard’ın canlandırdığı Perry’nin annesi rolünde olacağı, dizinin prodüktörlerinden Jean-Marc Vallée tarafından açıklandı. Anne karakteri için ise Michelle Pfeiffer’la anlaşıldığı söylense de oyuncu böyle bir teklifin gelmediği yönünde açıklama yaptı.

YAZI DİLARA YILMAZ