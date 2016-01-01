TEŞEKKÜRLER NETFLIX!

TV 12 saat önce Dilruba Karaköse

La La Land yeniden mi doğuyor?

Geçtiğimiz yıl beyazperdede deyim yerindeyse bomba etkisi yaratan yapımların en başında herkesin hemfikir olduğu La La Land gelmişti. Bizi bizden alan ve büyülü bir yolculuğa çıkaran müzikleri başta olmakla birlikte, mükemmel kurgusu, Emma Stone – Ryan Gosling kimyasıyla doğan aşk hikayesi nefesimizi keserken, o 2 saat hiç bitmesin istedik sanki. Bu hissimizi duymuş olacak ki, filmin yönetmeni Damien Chazelle, yeni bir müzikale imzasını atmaya hazırlanıyor hem de dizi formatında ve Netflix’le birlikte!

8 bölümlük “The Eddy” isimli dizi, Paris’in inanılmaz atmosferinde geçerken, bir kulübün, sahibinin, müzik grubunun ve onları çevreleyen kaotik şehrin etrafında dönüyor. Jack Thorne’un senaryosunu yazacağı ve Glen Ballard’ın müziklerini besteleyeceği dizide ayrıca Fransızca, İngilizce ve Arapça diyalogların yer alacağı belirtiliyor. Chazelle’in Paris’te çekim yapma hayali gerçeğe dönüşürken, ortaya çıkacak şaheseri merakla beklemedeyiz.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE