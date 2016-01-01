TELEVİZYONDA BİR EFSANE

TV 22 dakika önce Dilruba Karaköse

Meryl Streep, Big Little Lies'ın kadrosunda!

Mamma Mia, Julia&Julia, Devil Wears Prada, The Iron Lady ve bunlardan çok daha fazlasıyla beyazperdenin en beğenilen yapımlarına imza atan, oyunculuğu başta olmak üzere, yıllardır değişmeyen güzelliği, ağırbaşlılığı ve hiç bozmadığı çizgisiyle Meryl Streep, en beğendimiz aktristlerden desek yalan olmaz. Son olarak The Post filmindeki rolüyle Oscar’a aday gösterilen yıldız, uzun bir aranın ardından televizyon dünyasına geri dönüş yapıyor.

Başrollerinde Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz ve Shailene Woodley’nin olduğu, geçtiğimiz yılın en başarılı dizilerinden Big Little Lies’ın kadrosuna dahil olarak epek bir heyecan yarattı. Dizide Skarsgard’ın canlandırdığı Perry Wright karakterinin annesi Mary Louise Wright’ı canlandıracak olan Streep acaba nasıl bir anne olacak. Eğer diziyi izlemeyenler varsa, sırf bu yüzden bile başlayabilir!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE