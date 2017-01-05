SURVIVOR’DA NEDEN HEP AYNI ŞEY GİYİLİYOR?

TV 19 saat önce

Reyting rekorları kıran Survivor’da yarışmacıların neden hep aynı kıyafetleri giydiğini düşündünüz mü? Sebebi sadece kötü hayat şartları değil.

Her sezon Türk streotiplerinde insanlardan bir seçkinin yayınlandığı Survivor’da yarışmacılar hep aynı kıyafeti giyiyorlar fark etmişsinizdir. Geçtiğimiz haftalarda Çocuklar Duymasın’dan tanıdığımız –keşke tanımasak dediğimiz- Furkan Kızılay’ın tişörtü yırtıldı ve kendisine aynı tişörtün yenisinden verildi. Burada dikkat etmemiz gereken ayrıntı onların kıyafet konusunda bile ne kadar zorlandığı değil, Furkan’ın ilk tişörtüyle bire bir aynı ürünün ona verilmiş olması. Burada yarışmacıları aklımıza hep aynı görüntüyle kazıyarak onları bizim için bir kahraman haline getirme durumu var. Şimdi izlediğiniz çizgi filmleri düşünün. Bütün karakterler çoğunlukla aynı şeyi giyer. Teknik kolaylıkları dışında kafamızda oturdukları yeri de sağlamlaştırıyor bu. Onları bir karakter hatta tip olarak görmemizi sağlıyor ki olayın gerçekliğine kendimizi fazla kaptırmayalım, onların ‘gerçek bir insan’ olarak bizim gördüğümüz dışında dinamiklerle etkilenebileceklerini düşünmeyelim. Aynı devamlılığı seçilen yarışmacılarda da görebiliyoruz. Mesela gönüllüler takımının altın çocuğu Ogeday bir önceki yarışmadaki Serkay’ın devamı. Ama Serkay’ın liderlik özelliği, insanların fikirlerini hiçbir kanıtı olmadan sadece “Serkay istediği” için değiştirebilmesinin Oge’yle alakası yok. Ogeday yaz tatilinde birden uzayan ve sınıftaki kızların yakışıklı olduğunu fark ettiği arka sıradaki ergen çocuk gibi. Hani kızlar onunla konuşmaya başlayınca kankalarıyla takılmayı bırakan. Sonra Adem bir çeşit Turabi-Atakan serisinin devamı. Asla ikisi kadar etkili değil tabii ki. Çünkü hitap etme gücü yok. Ilhan Mansız ve Serhat Akın, Ümit Karan, Pascal Nouma ve Yattara’nın devamı. O serinin foyası ortaya çıkmış hali hatta. Gerçekten ünlü olmalarının verdiği ego, bütün ataerkil havasıyla diğerlerine hükmetmek olarak ortaya çıkıyor. Belki futbol kamplarında, onları ortamlardaki popülerlikleri yüzünden seven arkadaşlarının yanında bu zorbalık “adam gibi” olmak olabilir. Ama Acun bile bu tarz insanları çok sevse de oluşturduğu toplumu yansıtan popülasyonda pek de dürüst olmadıkları doğal olarak ortaya çıkıyor. Bir kere gerçekten çok dedikodu yapıyorlar ve adam gibilikleri sadece onlara itaat edene. Küçük, sinsi ve gerçekten itici olan Furkan kanatlarının altından çok zor çıkar mesela. Geri kalanları sahiplenip liderlik yapmak şöyle dursun bütün ataerkil düzenlerdeki gibi kendisi gibi düşünmeyeni ve farklı olanı yok etme dürtüsü var. Bir önceki yarışmada hırslı kadın atlet olan ünlülerden Nagihan Karadere’nin devamı olan Şahika Ercümen, Pınar ve Sema’da mesela öyle oldu. Pınar’ı dışladılar ve ona karşı erkeklerin tarafında kalan Sema hala kutsal bölgede sayıldı. Şahika Ercümen deseniz bütün Beyaz Türk’lüğüyle böyle şeyleri kesinlikle algılayamadan yarışmadan elendi. Bu arada işlevsel bir Survivor kombini için lütfen Şahika’nın küpeleri gibi aksesuarlar kullanmayın. Geçen Survivor’da gönüllüler takımında bir ‘çekici grup’ oluşmuştu. Ama ne bu sefer popüler erkeklerin yanında yer alabilecek kadar kızlar vardı ne de o popüler çocuklar. Üstelik bu insanların karşısında bir araya gelebilecekleri bir güç de yoktu. Göz6’ndan gelen Erdi, ne Semih’ti ne de Nihat Doğan. Yine Göz6’ından gelen Berna’ysa Duygu, Sahra ve Gizem Kerimoğlu serisini tamamlamıyordu. Hatta artık izleyicilerin aynı algıları ve güdüleri tatmin etmesine gerek yoktu. Çünkü ister istemez defalarca aynı doğu-batı, güçlü-güçsüz, kabul gören-kabul görmeyen çatışmasını izledik Survivor’da. Bu yüzden bu sezonun en gerçek karakteri erkeksi tavırlarıyla biraz kabadayı gibi görünse de içindeki prensesi ortaya çıkaran Sabriye oldu. Ünlüler takımındaki Sabriye oyunlarda başarılı değil. Herkes kavga ediyor ama bitchie bir tavırla değil. Özgün davranıyor üstelik hareketleri, konuşması da çok samimi. Gönüllüler ödül olarak Justin Bieber konserine gittiğinde o hafta oyunu kaybeden gönüllüler takımından bir tek Sabriye onların yanına gidip konseri sormuştu. Hatta yarış alanında, ki öğrendik ki adı ‘bench’miş. “Justin’i göremeyeceğim,” diye ağlayıp, yenildiğine üzülmediği için takım arkadaşları tarafından tepki görmüştü. Sevgili Survivor kırk yıllık Hindistan cevizine senin yüzünden Coconut diyor olabiliriz. Ama Survivor 2017’de eski karakterlerin devamları tutmuyor ama Sabriye gibi orijinal tippler kendine bağlıyor. Televizyon aynı şeylerde diretse de izleyici gelişmiş galiba değil mi?

SURVIVOR’DA NE GİYECEKSİN?

YAZI BAĞLAN KESKİN