SIRA TELEVİZYONDA

Beyazperdenin ardından Cara Delevingne, bir dizi ile ekranlarda da boy gösterecek.

Modellik kariyerine ara vermesinin ardından oyunculukta gün geçtikçe daha da profesyonelleşen Cara Delevingne, şimdi de televizyon dünyasına merak salmış durumda. Paper Towns, Suicide Squad ve Valerian and the City of a Thousand Planets filmleriyle beyazperdede kendini kanıtlamasının verdiği güçle, “Carnival Row” isimli serinin yıldızı olmaya hazırlanıyor.

Amazon TV’nin çıkaracağı serinin diğer çarpıcı ismi ise Orlando Bloom. Bir cinayet soruşturmasının etrafında şekillenen dizi, aynı zamanda doğaüstü canlılarla yaşamak zorunda kalan insanların hikayelerine de değiniyor. Delevingne ise Vignette Stonemoss isimli, karşılaştığı zorluklardan ötürü yurdundan kaçmak zorunda kalan bir mülteciyi canlandıracak.

