SİNEM KOBAL VE BİRKAN SOKULLU “YÜZ YÜZE” !

TV 22 saat önce Ezgi Şuekinci

Başrollerini Sinem Kobal ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı yeni dizi “Yüz Yüze” 19 Ekim Perşembe günü başlıyor.

Yapımını Tims & B’nin üstlendiği, sezonun iddialı yapımlarından olan Yüz Yüze, “Aşk Nefretle Kardeştir” mottosunu senaryosuna taşıyor. Aksiyon-dram türündeki dizi yönetmen ve senaristini ise fenomen dizi Poyraz Karayel’den transfer etmiş. Yönetmen Osman Taşçı ve senarist Ethem Özışık, merakla beklenen proje için kolları sıvamış.

Hatırlayacağınız gibi Sinem Kobal ve Birkan Sokullu, 2010 yılında başlayan ve 2 sezon devam eden gençlik dizisi Küçük Sırlar’da iki aşığı canlandırıyordu. Geçen yılların ardından tekrar bir araya gelen iki başarılı isim yine iki aşığı oynayacak fakat bu kez işler biraz daha karışık. Sinem Kobal, tehlikeli bir çetenin peşinde olan polis Seliha’yı, Birkan Sokullu ise Seliha’nın peşinde olduğu çetenin liderini canlandırıyor. Birbirinin düşmanı olduğunu bilmeyen ikilinin, aksiyon dolu aşkını izleyeceğimiz Yüz Yüze, oldukça geniş olan kadrosunda, Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Ece Çeşmioğlu, Rüzgar Aksoy, Başak Daşman, Ali Seçkiner, Muhammet Çakır, Selin Yeninci, Merve Dizdar, Nihal Telcan, Kaan Uluca ve Celal Öztürk gibi isimleri de bulunduruyor. Ne diyelim? Ekranlarımıza hoş geldin Yüz Yüze!

İşte dizinin yayınlanan fragmanları!





YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ