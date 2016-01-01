SHAMLESS’IN TÜRK YAPIMI GELİYOR!

TV 1 saat önce

Amerikan yapımlarını hepimiz seviyoruz. Ama Türk versiyonları konusunda o kadar emin değiliz.

Amerika ekranlarının en sevilen yapımlarından Shameless, ilginçtir ki aykırı öğeler barındırmasına rağmen, konservatif kişiler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Bunun nedenini sorgulamayı bir yana bırakın, ilginç bir haberimiz var.

Son yıllarda yabancı dizilerin ülkemize uyarlanmış versiyonlarını izlemeye alıştık kabul edelim. Bunların bazıları sevildi, bazıları yoğun eleştiri aldı. Gossip Girl’ün Türk versiyonu Küçük Sırlar’ın, başlarda orjinali andırıp ardından bambaşka hikayeye dönüşmesi, Umutsuz Ev Kadınları’nın ise beklenenden daha fazla elde ettiği başarısı, iki uç nokta olarak akıllarda kaldı.

Şimdi ise Shameless’in de Türk versiyonu yapılıyor olması haberi bizleri oldukça heyecanlandırdı. Ancak şöyle bir problem var; eşcinsellik, alkol, uyuşturucu ve cinsellik gibi unsurların yoğun olduğu bu dizi hangi kanalda yayınlanabilir sorunsalı. Belli ki yayınlanamaz, ya da senaryoyu fazlasıyla uyarlamaları gerekir. Geçtiğimiz aylarda Netflix’in ülkemizde de Netflix yapımları için harekete geçtiğini duyurması ardından bu haberi almış olmak ise tesadüf değil tabiki. Bu arada dedikodulara eklemem gereken oyuncu kadrosundan birkaç sızıntı. Hazal Kaya, Seren Şirince ve Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı bir diziyi, özellikle Shameless tadında bir seriyi sabırsızlıkla bekliyoruz.