SERENAY SARIKAYA MÜJDEYİ VERDİ!

TV 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Puhu Tv’nin fenomen dizisi Fi’nin ikinci sezonu başlıyor!

Arzu Kohen’in Fi, Çi, Pi üçlemesinin uyarlaması olarak, yeni nesil dijital kanal “Puhu Tv” ekranlarında yayın hayatına başlayan Fi’nin ikinci sezonunun, ne zaman başlayacağı uzun bir süredir merak konusuydu. Serenay Sarıkaya, hayranlarının merakını Instagram üzerinden paylaştığı bir post ile giderdi ve Fi’nin başlayacağı tarihi duyurdu.

Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür’ün başollerini paylaştığı, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant ve Tülay Günal gibi başarılı isimleri de kadrosunda bulunduran Fi’nin yeni bölümü, 9 Kasım’da Puhu Tv’de ekranlara gelecek.

#fi #9kasım2017 #beklediğinizedeğecek #herewecome 💙 Serenay Sarıkaya (@serenayss)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 Eki 2017, 07:58 PDT )



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