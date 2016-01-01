MERAKLE BEKLENEN PROJE: ÇUKUR

TV 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Ay Yapım ve Show TV ortaklığının yeni dizisi Çukur, uzun bir süre gündemden düşmeyecek!

Oyunculuk konusundaki başarısı ve yakışıklılığı ile izleyenleri kendine hayran bırakan Aras Bulut İynemli ve son zamanlarda yakaladığı çıkışla beğenileri toplayan Dilan Deniz Çiçek, “Çukur” isimli yepyeni bir dize ile ekranlara geliyor.

Geçtiğimiz sezon İçerde projesi ile önemli bir başarı yakalayan Ay Yapım ve Show TV, bu başarısını yeni sezona da taşıyacak gibi görünüyor. Gökhan Horzum’un senaristliğini, Sinan Öztürk’ün ise yönetmenliğini üstlendiği dizi, 23 Ekim’de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak fakat gelin biz dizinin oyuncularına ve konusuna şöyle bir göz atalım. Öncelikle oldukça geniş olan kadroda, İçerde dizisiyle fırtınalar estiren Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve usta oyuncu Ercan Kesal isimlerinin göze çarptığını söyleyebiliriz. Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Vatanım Sensin dizisinin Ali Kemal’i Kubilay Aka ile Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından Perihan Savaş da kadroda yer alan isimlerden. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile adından uzunca bir süre bahsettirecek ve reyting sıralamalarını karıştıracak olan dizi, İstanbul’un en belalı mahallelerinden Çukur’da yaşanan sıradışı hayatları konu alıyor.

Bambaşka hayatlara sahip Yamaç ve Sena’nın hikayesini izleyeceğimiz Çukur’un iki fragmanı yayınlandı. İşte o fragmanlar!



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ