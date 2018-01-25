PUHU TV’DEN YENİ DİZİ

TV 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Fi bitiyor, “Şahsiyet” başlıyor!

İnternet dizilerine olan ilgimiz ve aşinalığımız gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayında Puhu TV’de yayınlanan Fi dizisi oldukça ses getirdi ve Türk dizi sektörüne yeni bir perspektif daha kazandırdı. 2 sezon yayınlanan Fi, finale doğru giderken haliyle akıllarda yeni sorular oluşmaya başladı. İnternet dizilerinin tadına varan seyirci, “Bir sonraki proje ne?” sorusunun cevabını ararken sevindiren haber yine Puhu TV’den geldi. Resmi sosyal hesaplardan yapılan açıklamaya göre Puhu TV’nin yeni projesi “Şahsiyet” olacak. Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında oldukça zengin olduğunu görebiliyoruz. Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim ve Cansu Dere gibi önemi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Şahsiyet’in yönetmenlik koltuğunda ise başarılı oyuncu Onur Saylak oturuyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ