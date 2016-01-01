OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

TV 52 dakika önce Dilruba Karaköse

Suits dizisinde Meghan Markle'dan kalan boşluğun yeni sahibi Katherine Heigl...

Bir prenses olmak uğruna neleri göze alabilirdiniz? Siz cevabınızı düşünürken, önümüzde neler yapılacabileceğinin canlı bir örneği duruyor. Oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile olan birlikteliğinin ardından 7 sezondur başrolü olduğu Suits dizisinden, geleceğin prensesi olmak adına ayrılacağını açıklamıştı. Malum kraliyet ailesinin mensubu olmak öyle pek kolay değil. Uyulması gereken bazı kurallar var.

Durum böyle olunca, Suits’in 8. sezonu için Markle’ın yerine kimin geleceği merak edilmeye başladı. Bulunan isim ise Grey’s Anatomy‘de büyük bir hayran kitlesine sahip olan, romantik komedi filmlerinin başarılı oyuncusu Katherine Heigl oldu. Çekimleri Nisan ayında başlayacak dizide Heigl, Samantha Wheeler karakterini canlandıracak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE