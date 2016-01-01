NOSTALJİYE DOYUM OLMAZ

TV 2 saat önce Dilruba Karaköse

Netflix'in en yeni dizilerinden Everything Sucks, bizleri 90'lara geri götürüyor.

Moda dünyasında olduğu kadar televizyon ekranlarında da eskiye dönüş bir hayli popüler. Geçmiş zamanların yaşanmış hikayelerini konu alan ya da nostalji yaşatmak adına o dönem atmosferini kendine konu seçmiş diziler, pek çoğumuz tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son zamanlarda yayınlanmaya başlayan Everything Sucks! ise bunların içinde en yenisi olarak karşımıza çıkıyor.

Hayatımızın yeni vazgeçilmezlerinden olan Netflix’in orijinal yapımlarından olan dizi 90’lar ruhunu konusundan kıyafetlerine kadar yaşatmak konusunda oldukça başarılı. 1996 yılında Boring kasabasında geçen Everything Sucks! lise dönemindeki uyumsuz öğrenci gruplarının hikayesini ve ergen olmanın iyi ve kötü yanlarını anlatıyor. 10 bölümlük dizinin yıldızları Peyton Kennedy, Jahi Winston, Patch Darragh ve Claudine Nako’yu daha önce hiç izlememiş olabilir ancak diziyle birlikte popülerlikleri artacağı kesin. Eskiye dair özlem çekenler ise en azından fragmanı mutlaka izlemeli!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE