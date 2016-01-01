NOSTALJİK DİZİ KÖŞESİ

TV 11 saat önce Dilruba Karaköse

Eskilerin unutulmayan ve mutlaka izlenmesi gereken yabancı dizileri...

Hayatımızın büyük çoğunluğunu iş yerlerinde ya da okullarda harcarken, bize kalan minimum süreyi en etkili ve keyif verici şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Yapılacaklar listesinin başlarında da dizi izlemek geliyor. Nefes kesen pekçok yeni yapım olsa da, eski dizilerin tadı da bir başka. Gerek konusu gerek sürükleyicikleriyle hafızalara kazınan, bir solukta izleyeceğiniz eski 5 diziyi keşfe çıkıyoruz.

1. That 70’s Show

Netflix’te de şu sıralar yayınlanan dizinin başlangıç tarihi 1998. Yani bir hayli eski. Ancak Eric Forman ve arkadaşları Donna, Michael, Jackie, Steven ve Fez’in birbirleriyle olan komik hikayesi hiçbir şekilde eskimiyor.

2. One Tree Hill

Gençlik dizilerinden bahsedeceksek One Tree Hill’i es geçmek olmaz. Tree Hill kasabasında basketbol tutkusuyla dolu iki kardeş Lucas ve Nathan Scott’ın hikayesi etrafında şekillenen dizide Peyton, Brooke ve Hayley gibi unutulmaz karakterler de yer alıyor.

3. Merlin

Fantastik dizileri sevenler için Merlin, unutulmazlar listesinde başı çekiyor. Büyük bir büyücü olma yolunda ilerleyen çaylak Merlin’in, Camelot Krallığı’nın varisi Arthur Pendragon’ın uşağı olarak başından geçen büyülü olaylar konu alınıyor.

4. Chuck

İlk bakıldığından klasik bir ajan komedisi olarak görünebilir. Ancak Chuck Bartowski’nin eşsiz karakteri, iş arkadaşları John Casey ve Sarah ile olan komik ilişkisi bu algıyı ustalıkla yıkıyor. Bizden söylemesi…

5. How I Met Your Mother

9 sezon boyunca hayatının aşkıyla nasıl tanıştığını anlatan Ted Mosby’yi tanımayanlar varsa, izlenmesi gereken bir dizi daha. Robin, Lily, Marshall ve grubun en komiği ve çapkını Barney keşke bizim de böyle bir arkadaş grubumuz olsa dedirtiyor adeta.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE