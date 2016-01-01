NETFLIX’İN İLK TÜRK ORİJİNAL DİZİSİ

TV 12 saat önce Yunus Başaran

Merakla beklenen yapıma ait ilk görseller...

190’dan fazla ülkede 117 milyonun üzerinde üyesinin günde 140 milyon saatten fazla dizi ve film izlediği, üyelerine orijinal diziler, belgeseller ve sinema filmleri sunan dünyanın lider internet eğlence hizmeti Netflix’in ilk orijinal yapımının tanıtımı yapıldığında hepimiz çok heyecanlanmıştık.

Başrolünü genç kızların sevgilisi Çağatay Ulusoy’un üstlendiği, Binnur Karaevli tarafından hayata geçirilen ve bir süper kahraman hikayesini anlatan 10 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş da yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

Bu yılın ikinci yarısında gösterime girecek fantastik drama türündeki yapımın konusu ise tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan’ın serüveni hakkında…

Çekimlerine başladığı duyulan bu yapıma ait ilk görseller ise bugün dağıtılarak, heyecanımızı ikiye katladı.

YAZI YUNUS BAŞARAN