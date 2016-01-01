NETFLIX’DEN BÜYÜK SÜRPRİZ

TV 9 saat önce Yunus Başaran

Merakla beklenen yapım, sinemalardan önce Netflix'de yayınlandı...

Amerikalı yönetmen ve yapımcı J. J. Abrams, şu ana kadar hayranlıkla izlediğimiz, Star Wars Son Jedi, Güç Uyanıyor, fringe, Lost, Star Trek serileri, Armageddon gibi birçok yapımın arkasındaki isim… Kendisinin önem verdiğini sıklıkla dile getirdiği iki yapım var. Birbirinden uzak ama benzer noktalar barındıran bu iki film konu itibariyle alakasız gibi görünseler de benzer alt yapıya sahipler. Cloverfield ve Cloverfield Yolu ilk başta sadece isim benzerliği barındırıyor gibi algılansa da aslında alt metinde dünyanın sonuyla ilgili birkaç senaryo ele alınıyor.

Serinin devam filmi olan ve hikayelerin başlangıcına değinen J. J. Abrams, Tanrı Parçacığı (God Particle) kod isimli yapımı bir süredir meraklarımızı uyandırıyordu ancak ortada bir fragman olmaması yapımın 2018 sonlarına ertelendiği hissi uyandırmıştı.

Geçen akşam, tüm markaların reklamları için iyi bir fırsat olarak gördüğü Super Bowl esnasında Cloverfield’in yeni filminin fragmanı yayınlandı. İlginç bir detayla…

Cloverfield Paradoksu isimli bu yapım, sinemalardan önce Netflix’de yer alacaktı. Bugün üyeler Netflix’i açtıklarında büyük bir sürpriz ile karşılaştılar. Cloverfield Paradoksu izlenmek için ana sayfada sizleri bekliyor. Koşun!

YAZI YUNUS BAŞARAN