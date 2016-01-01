NETFLIX’DEN ALTERED CARBON

TV 8 saat önce Yunus Başaran

Öyle bir yapım geliyor ki, Netflix'te yayınlanır yayınlanmaz koca yıl onunla yatıp onunla kalkacağız...

Geçen haftalarda CES 2018 fuarında bir stand dikkat çekiyordu. Tüm bilindik veya start up teknoloji markaları hakkında fikrimiz vardı ancak o marka ve tanıttığı şey hakkında hiç bir ipucu elde edemedik. Psychasec isimli bu firma biyoteknoloji alanındaki çalışmalarını, verilerini anlatarak herkesi şaşırtmıştı. Standlarında ise bir kadın bir erkek olmak üzere iki insan maketi vardı. Tabiki bu Netflix’in dahice gerçekleştirdiği yeni yapımının bir tanıtımıydı.

Netflix, 2 Şubat’ta yayınlanacak, Richard K. Morgan’ın üç kitaplık serisinin ilk kitabının uyarlaması olan Altered Carbon‘un bu zekice planlanmış tanıtımıyla amacına ulaşmış, milyonların bu diziyi beklemesine sebep olmuştu.

Dizi konusu itibariyle siberpunk, gelecek distopyası ve ütopik öğeler barındırıyor. Günümüzden 300 yıl sonra geçen hikayede, ölüm unutuluyor. İnsanlar enselerinde taşıdıkları kortikal bellek sayesinde ölümden dönebiliyorlar. Beden sadece bir kılıf.

İlginç konu ve görsel şölen sunacağı kesin gözüyle bakılan Altered Carbon dizisi, bütçe itibariyle Game Of Thrones dizisinin ilk sezonunun bütçesini kat be kat aşmış olması beklentilerimizi üst seviyede tutmamıza sebep oluyor.



YAZI YUNUS BAŞARAN