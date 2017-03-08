NE? CHUCK BASS FAKİR Mİ DÜŞTÜ?

TV 19 saat önce Bağlan Keskin

Gossip Girl takıntılılarının rüyası Ed Westwick Netflix’te takımlar ve muhteşem bir aksanla geri dönüyor!

Gossip Girl? Kesinlikle televizyondaki en yakın arkadaşlarımızdan biri. Peki ya Chuck Bass? İdeal erkek arkadaştan başka tanımlamanın ona yakıştığını sanmıyorum. Hepimiz onu çok özledik. Özellikle de Gossip Girl 2012’de 121 bölümün ardından bittiğinde. Şimdi Chuck’a hayat veren Ed Westwick, BBC’nin dizisi White Gold’la geri dönüyor. Üstelik de Netflix’te. Manhattan’ın zengin çocuğu bu sefer karşımıza 1980’lerde bir pencere satıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Yani biraz maddi durumu kötüleşmiş. İngiltere, Essex’te geçen hikayede Chuck’ın üstüne pek yakışan takımlar, dönem modelleriyle Ed’in yani yeni adıyla Vincent Swan’ın üzerinde. Galiba ihtiyacımız olmadığı kadar çok pencere alacağız. Bu karizmaya kim karşı gelebilir ki?

YAZI BAĞLAN KESKİN