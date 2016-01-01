LADY GAGA HAKKINDA HER ŞEY

TV 3 saat önce Timur Can Ersoy

Lady Gaga hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden yorumlayacağımız belgeseli Netflix aracılığı ile bu ay çıkıyor.

Belki hepimiz Lady Gaga’yı sahne şovlarından ve kendine has tasarımlarla giydiği kıyafetlerden tanıyor olabiliriz. Ancak Lady Gaga hakkında bilinmeyen birçok gerçek Netflix aracılığıyla belgesel haline getiriliyor. İsmi ise “Lady Gaga five foot two”

İsminden de anlaşılacağı üzere, bir hayli değişik bir belgesel olacağı kesin. Bu belgeselde Gaga’nın bugünlere kadar nasıl gelmiş olduğunu göreceğiz. Bugüne kadar özel hayatı ve cinsel tercihi hakkında birçok şey yazılmasına rağmen yapmış olduğu tek açıklama daha yüksek hedeflere hizmet etmek olmuştu.

Lady Gaga hakkında çıkan haberler dışında pek bir şey bilmesekte, kendisi bize hep büyüleyici gelmiştir. Yönetmenin çekimler sırasında, Lady Gaga’nın çekimler sırasında sinir krizi geçirdiğini söylemesi dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Belgesel son birkaç yılda yapılmış olan pop yıldızlarının belgesellerine benzer özelliklerde olucak.Sadece belgeselde Lady Gaga olmayacak onunla beraber bu yolda yürüyen, Menajeri Bobby Campbell, Babası Joe Germanotta ve Florence welch, Mark Ronson gibi isimlerde olacak.