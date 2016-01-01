KÜÇÜK KADINLAR, BİR KEZ DAHA DİZİYE UYARLANIYOR

TV 20 saat önce Ezgi Şuekinci

Daha önce, üçü BBC tarafından olmak üzere toplam dokuz kez sinemaya ya da televizyona uyarlanan Küçük Kadınlar romanı, yeniden biz diziye konu olacak.

Geçtiğimiz aylarda Louisa May Alcott’un çok sevilen romanı Little Women (Küçük Kadınlar)’ın diziye uyarlanacağı gündeme gelmişti. Babaları Amerikan İç Savaşı’na katılan dört genç kızın, anneleriyle birlikte verdikleri yaşam mücadelesini anlatan roman, yakın zamanda BBC ekranlarında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Maya Hawke, Willa Fitzgerald, Annes Elwy ve Kathryn Newton’u izleyeceğimiz dizinin senaristliğini ise gözyaşı ve sarsıntının hakim olduğu senaryolarıyla tanıdığımız Heidi Thomas üstlendi.

Belirsizliklerin baş gösterdiği dünyada, mutluluk arayan bir ailenin hikayesini yeniden ekranlara getirmek için daha iyi bir zaman olmadığını belirten Thomas, romanın küçük kadınlarını, yeni nesil izleyici ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşadığının da altını çiziyor.

Küçük Kadınlar, 2018’de ABD ve İngiltere’de yayınlanacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ