KEVIN DURANT APPLE’A KATILDI

TV 10 saat önce Yunus Başaran

Ünlü basketbol oyuncusu ile Apple'ın nasıl ortak bir alanı olabilir ki?

Apple’ın video platformu konusunda henüz resmileşmiş bir açıklama olmasa da, bir atılım gerçekleştirdiği yaptığı anlaşmalar sonucu belli oluyor. Ne zaman ve ne isimle devreye gireceği konusu hala muallakta.

En son dizi projeleri için Steven Spielberg, Damien Chazelle, Ronald D. Moore, Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon gibi isimleri ekibine dahil eden Apple, şimdi ise yeni bir orijinal yapım için ünlü basketbol oyuncusu Kevin Durant’la anlaştı.

Swagger isimli projenin yapımcısı olacağını bildiğimiz Kevin Durant’ın, aynı zamanda çocukluğundan esinlenilerek oluşturulan hikaye kurgusuyla hayat bulacak. Amateur Athletic Union’da basketbol oynayan genç sporcular ve çocuklarını genç yaşta spor dünyası içine sokan ailelerin hikayesi anlatılacak.

Ancak şöyle bir detay da var: Swagger henüz hazırlık aşamasında olduğu için ilk sezon onayını alamadı.

YAZI YUNUS BAŞARAN