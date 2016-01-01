TV Ezgi Şuekinci
KALBE DOKUNAN KADINLAR GÜNÜ REKLAMLARI
Kadını sevmek ve kıymetini bilmek, belki de ihtiyacımız olan tek şey!
Her yıl 8 Mart’ta, Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan duygu dolu reklamlar izliyoruz. Herkesin kalbine dokunan bu reklamlar o kadar anlamlı oluyor ki etkisinden kurtulmak hayli zaman alıyor. Hatta bazıları, yalnızca kalbe ya da ruha dokunmakla kalmıyor, bizleri damlamaya hazır göz yaşları eşliğinde derin düşüncelere itiyor. Kadını sevmek, onu anlamak ve kıymetini bilmek üzerine birbirinden değerli önermeler içeren o reklamları hatırlamaya ne dersiniz? ALL ekibi olarak, yakın geçmişe şöyle bir göz attık ve hatırımızdan silinmeyecek o reklamları derledik…
Finansbank | Anladıkça Anlaşırız
Filli Boya | Kadının Hakkı Var
DeFacto | Kadın Ne İsterse O Olur
Çiçek Sepeti
Note Cosmetics | Nasıl İstersen
Opet | Kadın Eli
Nike | Bizi Böyle Bilin
Filli Boya | Mucizemsin
Elidor | El Alem Ne Der?
Migros
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