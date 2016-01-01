KALBE DOKUNAN KADINLAR GÜNÜ REKLAMLARI

TV 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Kadını sevmek ve kıymetini bilmek, belki de ihtiyacımız olan tek şey!

Her yıl 8 Mart’ta, Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan duygu dolu reklamlar izliyoruz. Herkesin kalbine dokunan bu reklamlar o kadar anlamlı oluyor ki etkisinden kurtulmak hayli zaman alıyor. Hatta bazıları, yalnızca kalbe ya da ruha dokunmakla kalmıyor, bizleri damlamaya hazır göz yaşları eşliğinde derin düşüncelere itiyor. Kadını sevmek, onu anlamak ve kıymetini bilmek üzerine birbirinden değerli önermeler içeren o reklamları hatırlamaya ne dersiniz? ALL ekibi olarak, yakın geçmişe şöyle bir göz attık ve hatırımızdan silinmeyecek o reklamları derledik…

Finansbank | Anladıkça Anlaşırız

Filli Boya | Kadının Hakkı Var

DeFacto | Kadın Ne İsterse O Olur

Çiçek Sepeti

Note Cosmetics | Nasıl İstersen

Opet | Kadın Eli

Nike | Bizi Böyle Bilin

Filli Boya | Mucizemsin

Elidor | El Alem Ne Der?

Migros

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