İLK AŞKLAR UNUTULMAZ

TV 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Netflix’teki ilk dizi maratonunu hatırlamaya ne dersin?

Netflix’teki ilk dizi maratonunu hatırlamaya ne dersin?

Dünyanın lider dizi/film izleme platformu Netflix, kullanıcılarının ilk aşklarını yani Netflix’teki ilk dizi maratonlarını araştırdı. Araştırmaya göre dünya genelinde izleyiciler ortalama 12 gün içerisinde maratona teslim olurken, Türkiye’de bu sayı 6 gün olarak görünüyor. Türk kullanıcıların önemli bir kısmı ise ilk maratonlarını Pablo Escobar ile yaşamış. Listede, başa yerleşen Amerikan yapımı dizi Narcos ile Breaking Bad ve Vikings de bulunuyor.

Tam liste ise şu şekilde;

1. Narcos

2. Stranger Things

3. Breaking Bad

4. Vikings

5. 13 Reasons Why

6. The 100

7. House of Cards

8. Black Mirror

9. Rick and Morty

10. Marvel’s Iron Fist

Ayrıca dünya genelinde Netflix üyelerinin %90’ından fazlası en az bir kere maraton yapmış. Maratonların ortalama süresi ise 3 gün. İlk aşklar unutulmayacağı için kullanıcılar maratonda izledikleri ilk dizileri en az bir kez daha izlemiş. Siz de ilk aşkınızı merak ediyorsanız, Netflix’teki hesabım sayfasına gidin ve İzleme Etkinliği’ne tıklayın!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ