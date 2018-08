IAN SOMERHALDER’IN YENİ ROLÜ

TV 4 gün önce Dilruba Karaköse

Yakışıklı oyuncu, yeniden vampirler dünyasında...

Çoğumuz onu Lost dizisindeki Boone Carlyle karakteriyle tanısak da Ian Somerhalder, The Vampire Diaries’in çekici vampiri Damon olarak şu an sahip olduğu üne kavuştu. 8 sezon süren dizide oldukça iyi bir performans sergileyen oyuncu, tekrar vampirler dünyasına adımını atıyor. Netflix’in 10 bölümlük dizisi V-Wars ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, yeni karakteri Dr. Luther Swann olarak Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraf bizleri heyecanlandırmaya yetiyor adeta. Jonathan Maberry’nin kitabından uyarlanan dizide Somerhalder, en yakın arkadaşının bir vampire dönüşmesinden sonra bir doktor olarak her iki tarafa da barış getirme mücadelesi verecek.

