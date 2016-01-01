HEYECANLI BEKLEYİŞ

TV 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Fenomen dizi La Casa de Papel’in ikinci sezonu geliyor!

Tüm dünyada şahane bir izlenme oranı yakalayan İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisi, heyecan dolu bölümleriyle yeniden geliyor. ilk sezonu Netflix ekranlarından 13 bölüm halinde yayınlanan dizinin, ikinci sezonu yine aynı platformda seyirci ile buluşacak. La Casa de Papel hayranlarını biraz daha bekletecek olan Netflix, resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla yeni sezon tarihinin 6 Nisan olduğunu açıkladı. Bir grup soyguncunun darphaneyi soyma girişimini anlatan La Casa de Papel, aklın sınırlarını aşan kurgusu ve senaryosuyla oldukça cazibeli bir dizi. 6 Nisan çabuk gelir mi bilmiyoruz ama gelin hep birlikte şu unutulmaz sahneyi hatırlayalım!

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