GIANNI VERSACE’NİN HİKAYESİ

TV 14 saat önce Dilruba Karaköse

Moda imparatorluğunun ardındaki sır perdesi aralanıyor!

Televizyon dünyasının yaratıcı zekalarına bir kere daha teşekkür etme zamanı. Sayısız başarılı yapım ve hikaye, bizleri kendi dünyalarına davet ederken, yeni heyecanımız hiç şüphe yok American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace olacak. İlk sezonuyla ödül avcısı misali önemli bir başarıya imza atan dizi, 2.sezonunda Versace cinayetinin detaylarını gün yüzüne çıkartacak.

Penelope Cruz sürprizinden sonra iyice merak konusu haline gelen dizinin ilk teaser trailer’ı ise yayınlandı. 21 saniye gibi kısa bir süreye sahip fragman, Versace’nin Miami’deki malikanesini ve silah sesleri ardından uçuşan güvercinleri gösteriyor. Gizemini hala koruyan dizi mükemmel kadrosuyla 2018’de FX’te yayınlanmaya başlayacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE