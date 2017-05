GAME OF THRONES’UN İLK GÖRSELLERİ

TV 22 saat önce

Game of thrones'un 7. sezonuna ait ilk görseller ve video ulaştı.

Game of Thrones, sürpriz ölümleri, entrikaları ve aksiyonu bir saniye düşmeyen yegane dizi kabul edelim. Geçtiğimiz 6 sezonda öğrendiğimiz en büyük olgu diziye dair; “Bir karaktere bağlanmamak”. Her an birisinin ölümüyle karşılaşacağız diye hop oturup, hop kalkıyoruz. İçinde bulunduğumuz yılın başlarında, 7. sezonun yayın tarihinin her zamanki tarihinden ertelendiği haberi hepimizi üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly’nin yayınladığı, 16 Temmuz 2017’de yayınlanacak ve toplamda 7 bölümden oluşacak Game of Thrones’un 7. sezonuna ait görseller sızdırılmış ve biz de çok heyecanlanmıştık. Aşağıdaki görsellerden sonra göreceğiniz, sürprize hazır olun!

Dün gece ise HBO’nun bu mükemmel yapımının, Twitter üzerinden 13 sn’lik videosu yayınlandı. Basit gibi görünse de aslında birçok anlam içeren ürpertici bir videoydu bu. Ak gezenlerin lideri Night’s king ya da Gecenin Kralı’nın görüntüsü hep korkutucu olmadı mı sizce de?



YAZI YUNUS BAŞARAN