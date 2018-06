GAME OF THRONES’TAN ÖNCESİ

TV 22 saat önce Ezgi Şuekinci

Game of Thrones hayranlarına HBO’dan güzel haberler var!

Neredeyse tüm dünyanın yakından takip ettiği popüler dizi Game of Thrones, başladığı günden bu yana fırtınalar estiriyor. Geride bıraktığımız 7 sezonda bizi sürekli şaşırtmayı başaran dizinin final sezonu için heyecan sürerken HBO’dan şahane bir haber geldi. Eğer siz de Game of Thrones hayranıysanız ve asla bitsin istemiyorsanız şimdi söyleyeceklerimize kulak verin. Zira Westeros hikayesi henüz sona ermiyor!

Final sezonuyla veda edeceğimiz Game of Thrones’un ardından boşluğu doldurmak isteyen HBO kolları sıvadı. Serinin yazarı Martin ve senarist Jane Goldman’ın çalışmalara başlamasıyla birlikte kesinleşen proje tam olarak GoT severleri havaya uçuracak türden. Bildiğiniz üzere Game of Thrones bilinmezliklerle ve detaylarla dolu bir dizi. Her ne kadar final sezonuna ulaşmış olsak da hala kesin bilgilere sahip değiliz. Game of Thrones’tan binlerce yıl öncesine ışık tutacak olan yeni seri ile birlikte Westeros’un açığa çıkmayan sırlarını, doğunun gizlerini, ak gezenlerin nasıl ortaya çıktığını ve Stark efsanesine ilişkin detayları öğreneceğiz.

HBO başkanı Casey Bloys’un açıklamasına göre Game of Thrones’un ilk spin-off’u 2020’de yayınlanacak. Ne diyelim heyecanımızı ikiye katladığın için teşekkürler HBO!

