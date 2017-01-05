GAME OF THRONES’TAN HABERİMİZ VAR!

TV 12 saat önce

Sekizinci sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanan Game of Thrones’tan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Game of Thrones, bu yaz yedi bölümden oluşan yedinci sezonuyla karşımıza çıkacak. Sekizinci sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan diziden güzel haberler geldi. HBO, Game of Thrones’un geçmiş evrenine ışık tutmak ve dizideki karakterlerin kendilerine özgü hikayelerini anlatmak üzere 4 farklı spin-off dizisini izleyiciyle buluşturacak. HBO şu sıralar Kong: Skull Island‘ın senaristi Max Borenstein, Kingsman‘in senaristi Jane Goldman, Legend‘ın senaristi Brian Helgeland veThe Leftovers‘ın senaristlerinden Carly Wray’le birlikte bu dört spin-off dizisini şekillendiriyor. Goldman ve Wray, George R. R. Martin’le birlikte çalışıyorlar.

Game of Thrones’un yaratıcıları Dan Weiss ve David Benioff ikilisinin destek vereceği bu 4 projenin ne zaman yayınlanacağı ya da hangi karakterlere odaklanacağı henüz netleşmedi.

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