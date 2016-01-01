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GAME OF THRONES OYUNCULARININ ESKİ/YENİ HALLERİ
Hayranı olduğunuz yıldızların eski halleri sizleri çok şaşırtacak!
Bir çoğunu Game of Thrones ile tanımış olabilirsiniz. Ancak çoğu, başarılı oyunculuk geçmişleriyle deneyimli oyuncular. Game of Thrones hazır dönmüşken, sizler için küçük bir hatırlatma listesi oluşturalım dedik.
Peter Dinklage
Şarabın tanrısı olmadan önce Peter Dinklage, Elf filminde yer adlı.
Sibel Kekilli
2004 yılında Head-On Filminde ‘Dilara’ sahne adıyla Sibel Kekilli…
Lena Headey
Game Of Thrones’den önce birçok filmde oynayan Lena Headey’i en iyi 300 Spartalıdan hatırlayacaksınız.
Nikolaj Coster-Waldau
Kariyerine Black Howk Down filmi ile başlayan Nikolaj Coster…
Charles Dance
Ali G Filminden tanıdığımız Charles Dance’ın eski halleri…
Iwan Rheon
Misfits dizisinden Simon karakteri ile Iwan Rheon…
Natalie Dormer
The Tudors dizisinden, Anne Boleyn rolü ile Natalie Dormer…
Sean Bean
Bir çok dev yapımda rol alan Sean Bean, Yüzüklerin Efendisi Filminden bir kare…
Michelle Fairley
Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde, Hermione’nin annesini canlandırdı.
Pedro Pascal
Pedro Pascal, Vampire Slayer Buffy’de bir öğrenci rolünde…
Diana Rigg
Daha önce İngiliz TV dizisi The Avengers’da oynadı ve James Bond’un karısı Tracy Bond’u canlandırmıştı…
Rose Leslie
ITV draması Downton Abbey’de Gwen Dawson’ı canlandırdı.
Jack Gleeson
2005 Yılında Batman Başlıyor filminden Jack Gleeson…
Rory McCann
Aksiyon-komedi yapımı Hot Fruzz’da ‘Lurch’ olarak görüldü.
Aidan Gillen
The Wire’de Tommy Carcetti’yi canlandırdı…
YAZI HÜSEYİN EREN