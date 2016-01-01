GAME OF THRONES OYUNCULARININ ESKİ/YENİ HALLERİ

TV 1 gün önce

Hayranı olduğunuz yıldızların eski halleri sizleri çok şaşırtacak!

Bir çoğunu Game of Thrones ile tanımış olabilirsiniz. Ancak çoğu, başarılı oyunculuk geçmişleriyle deneyimli oyuncular. Game of Thrones hazır dönmüşken, sizler için küçük bir hatırlatma listesi oluşturalım dedik.

Peter Dinklage

Şarabın tanrısı olmadan önce Peter Dinklage, Elf filminde yer adlı.

Sibel Kekilli

2004 yılında Head-On Filminde ‘Dilara’ sahne adıyla Sibel Kekilli…

Lena Headey

Game Of Thrones’den önce birçok filmde oynayan Lena Headey’i en iyi 300 Spartalıdan hatırlayacaksınız.

Nikolaj Coster-Waldau

Kariyerine Black Howk Down filmi ile başlayan Nikolaj Coster…

Charles Dance

Ali G Filminden tanıdığımız Charles Dance’ın eski halleri…

Iwan Rheon

Misfits dizisinden Simon karakteri ile Iwan Rheon…

Natalie Dormer

The Tudors dizisinden, Anne Boleyn rolü ile Natalie Dormer…

Sean Bean

Bir çok dev yapımda rol alan Sean Bean, Yüzüklerin Efendisi Filminden bir kare…

Michelle Fairley

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde, Hermione’nin annesini canlandırdı.

Pedro Pascal

Pedro Pascal, Vampire Slayer Buffy’de bir öğrenci rolünde…

Diana Rigg

Daha önce İngiliz TV dizisi The Avengers’da oynadı ve James Bond’un karısı Tracy Bond’u canlandırmıştı…

Rose Leslie

ITV draması Downton Abbey’de Gwen Dawson’ı canlandırdı.

Jack Gleeson

2005 Yılında Batman Başlıyor filminden Jack Gleeson…

Rory McCann

Aksiyon-komedi yapımı Hot Fruzz’da ‘Lurch’ olarak görüldü.

Aidan Gillen

The Wire’de Tommy Carcetti’yi canlandırdı…

YAZI HÜSEYİN EREN