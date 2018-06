“ERKENCİ KUŞ” GELİYOR

TV 29 dakika önce Ezgi Şuekinci

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı “Erkenci Kuş” için geri sayım başladı.

Türkiye’nin genç ve başarılı iki ismi Demet Özdemir ile Can Yaman’ı bir araya getiren proje Erkenci Kuş için geri sayım başladı. Star TV ekranlarında Temmuz ayında başlaması beklenen romantik komedi türündeki Erkenci Kuş, yazın en iddialı dizileri arasında diyebiliriz. Zira dizinin yönetmenlik koltuğunda Kaçak Gelinler ve Kavak Yelleri’nden tanıdığımız başarılı yönetmen Kerem Çakıroğlu oturuyor. Oyuncu kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi isimleri bulunduran Erkenci Kuş, dergi sahibi Can Divit (Can Yaman) ile dergiye iş için başvuran Sanem’in (Demet Özdemir) macera dolu hikayesini konu alıyor. Erkenci Kuş’un ilk tanıtımını izlemek için sayfayı aşağı kaydırabilirsiniz.

