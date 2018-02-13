EKRANLARIN FENOMEN ÇİFTLERİ

TV 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Hem uzak hem de yakın zamanda fenomen olan dizi çiftlerini hatırlamaya ne dersiniz?

Bir dizinin konusunun önemli olduğu kadar oyuncularının da önemli olduğu su götürmez bir gerçek. Hatta dizi severleri ekran başına kilitleyen de çoğunlukla başrol oyuncuları oluyor. Öyle ki başrolde birbirine aşık iki insan varsa dizinin tutmaması imkansıza çok yakın… Çünkü birbirleriyle uyumları gözlerden kaçmayan ve aralarındaki aşkı seyirciye geçirmeyi başaran çiftler, dizileri daha cazibeli hale getiriyor. Bu hususta ortak bir fikre sahipsek o halde gelin Türk ve dünya televizyonlarının fenomen çiftlerine şöyle bir göz atalım.

13 Reasons Why | Hannah & Clay

Gossip Girl | Chuck & Blair

Fringe | Peter & Olivia

How I Met Your Mother | Barney & Robin

Game of Thrones | Jon Snow & Ygritte

La Casa De Papel | Tokyo & Rio

The Crown | Elizabeth & Philip

The Vampire Diaries | Elena & Damon

Aşk-ı Memnu | Bihter & Behlül

Vatanım Sensin | Hilal & Leon

Medcezir | Mira & Yaman

Kiralık Aşk | Defne & Ömer

Hatırla Sevgili | Ahmet &Yasemin

Leyla ile Mecnun | Leyla & Mecnun

Kara Sevda | Nihan & Kemal

İstanbullu Gelin | Süreyya & Faruk

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