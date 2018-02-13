TV Ezgi Şuekinci
EKRANLARIN FENOMEN ÇİFTLERİ
Hem uzak hem de yakın zamanda fenomen olan dizi çiftlerini hatırlamaya ne dersiniz?
Bir dizinin konusunun önemli olduğu kadar oyuncularının da önemli olduğu su götürmez bir gerçek. Hatta dizi severleri ekran başına kilitleyen de çoğunlukla başrol oyuncuları oluyor. Öyle ki başrolde birbirine aşık iki insan varsa dizinin tutmaması imkansıza çok yakın… Çünkü birbirleriyle uyumları gözlerden kaçmayan ve aralarındaki aşkı seyirciye geçirmeyi başaran çiftler, dizileri daha cazibeli hale getiriyor. Bu hususta ortak bir fikre sahipsek o halde gelin Türk ve dünya televizyonlarının fenomen çiftlerine şöyle bir göz atalım.
13 Reasons Why | Hannah & Clay
Gossip Girl | Chuck & Blair
Fringe | Peter & Olivia
How I Met Your Mother | Barney & Robin
Game of Thrones | Jon Snow & Ygritte
La Casa De Papel | Tokyo & Rio
The Crown | Elizabeth & Philip
The Vampire Diaries | Elena & Damon
Aşk-ı Memnu | Bihter & Behlül
Vatanım Sensin | Hilal & Leon
Medcezir | Mira & Yaman
Kiralık Aşk | Defne & Ömer
Hatırla Sevgili | Ahmet &Yasemin
Leyla ile Mecnun | Leyla & Mecnun
Kara Sevda | Nihan & Kemal
İstanbullu Gelin | Süreyya & Faruk
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