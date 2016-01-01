“DİP” İÇİN GERİ SAYIM!

TV 2 gün önce Ezgi Şuekinci

Neslihan Atagül ve İlker Kaleli’nin başrolünü paylaştığı “Dip” dizisinin merakla beklenen tanıtımı, nihayet geldi!

Yeni nesil internet televizyon Puhu TV, bir süredir ses getirecek projelere imza atıyor. Başrollerini iki başarılı oyuncu Neslihan Atagül ve İlker Kaleli’nin paylaştığı “Dip” dizisi de kuşkusuz bunlardan biri. Kadrosunda Bülent Emin Yarar, Berrak Tüzünataç, Lale Mansur, Olgun Toker gibi önemli isimlerin de bulunduğu dizinin senaryosunu Emre Özdür ile Başar Başaran yazıyor, yönetmenliğini ise Uygur Kutlu üstleniyor. Dip’in Mart ayında başlayacağını duyuran Puhu TV, heyecan dozu yüksek geri sayımı başlatmıştı. Biz de ALL ekibi olarak bu haklı heyecana ortak oluyoruz ve intihar ara bulucusu psikiyatrist Sahir ile sırlarla dolu bilim kadını Bilge’nin hikayesini izleyeceğimiz Dip’i beklemeye koyuluyoruz. Dizinin tanıtımını izlemek istiyorsanız sayfayı aşağı kaydırabilirsiniz…

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